Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur - Son Dakika

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur

10.03.2021 20:44
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur, System.String[]

Son dakika gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY'nin yaptırdığı tepki çeken haritalı pul hakkında, "Duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY'nin yaptırdığı tepki çeken haritalı pul hakkında, "Duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Papa Françesko'nun ziyareti sırasında ortaya çıkan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY) yaptırılan harita ve pul hakkında eleştirilerde bulundu. Bastırılan pul ve mülhem haritayla ilgili gerekli tepkiyi dünkü basın toplantısında gösterdiğini kaydeden Çelik, "Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim. Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, dün de yanıt verdiğimiz halde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur" ifadelerini kullandı.

'SÖZLERİ DOĞRU DEĞİLDİR'

İktidarın duruma tepki göstermediği söylemlerinin yanlış olduğunu kaydeden Çelik, "Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur. Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza 'milli güvenlik sorunu' diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

'YOK HÜKMÜNDE KILMAYA KUDRETİMİZ TAMDIR'

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedelinin bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacakğını vurgulayarak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir. Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır."

Haber:  ANKARA,


Cumhur İttifakı, Ömer Çelik, AK Parti, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz         
23:03
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu         
21:52
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı         
11:10
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei