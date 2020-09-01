AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Giresun'daki sel) Giresun'un ayağa kalkması için çalışmalar, büyük bir... - Son Dakika