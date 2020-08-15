Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve Golan tepelerini ilhak ederken, BAE'nin İsrail'le normalleşme ilan etmesi, İsrail saldırganlığını meşrulaştıran ve bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişimdir." - ANKARA