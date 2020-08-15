Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve...
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve Golan tepelerini ilhak ederken, BAE'nin İsrail'le normalleşme ilan etmesi, İsrail saldırganlığını meşrulaştıran ve bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişimdir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve Golan tepelerini ilhak ederken, BAE'nin İsrail'le normalleşme ilan etmesi, İsrail saldırganlığını meşrulaştıran ve bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişimdir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:28
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail saldırganlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri ve... - Son Dakika
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