Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

08.12.2020 20:37
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4), System.String[]

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hukuk reformunun güçlü bir şekilde yapılacağını ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hukuk reformunun güçlü bir şekilde yapılacağını ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, CHP'li yetkililere yönelik taciz iddialarını da değerlendirdi.

"Kendi içlerindeki bir tartışmayı gündeme getiriyorum. Biz şöyle olmuş, böyle olmuş diyecek konumda değiliz. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkla ilgili bir gündem var." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Suskunluk karşısında en fazla diyebildikleri nedir? Biz mağdur kişilerin travmasını artırmak istemiyoruz. Travmasını artırmamak onların isimlerini zikretmemek, fotoğraflarını veya adreslerini paylaşmamaktır. Ama ortada taciz, tecavüz, hırsızlık ilgili sıkıntı varsa, iddialar varsa bu parti içindeki birtakım grupların tartışmasına dönmüşse bunun karşısındaki kurumsal suskunluğun adı, ahlaksızlığa göz yummaktır. En yüksek sesle kadınların onurunu savunan, bu saldırıyı gerçekleştirenleri dışlayan bir dil kullanılması gerekir. Kadın haysiyeti karşısında susanın ondan sonra siyasette söyleyecek sözünün olmaması gerekir."

CHP'li yetkililerin çıkıp bu iddialara karşılık "var" ya da "yok" şeklinde bir cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu suskunluk makul müdür? Dün bir sürü konuda iddiada bulunuyorlar. En temel kavramları istismar eden bir çatı kurmaya çalışıyorlar. Temeli bozuk bir yapının üzerindeki çatının makul olması düşünülemez. Bu tecavüz, taciz skandalı ile ilgili neden susuyorsunuz? Bunu biz gündeme getirmiyoruz. Sizin arkadaşlarınız gündeme getiriyor." diye konuştu.

Çelik, bu iddiaların gerçek olması durumunda "gereğinin yapılması" ve "ilgili kişilerin tasfiye edilmesi" gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hükümet sözcülerini dinliyorum. Alice Harikalar Diyarı'nda gibi konuşuyorlar" ifadesine de tepki gösteren Çelik, "Biz bütün gerçekleri paylaşıyoruz. Herhangi bir rüya da görmüyoruz. Harikalar Diyarı'nda da değiliz. 'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık kuşağı karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Bu kurumsal suskunluktan bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

CHP'li yetkililerin "Türkiye Bosna Hersek'ten sıfır gümrükle mercimek ithalatına izin verdi" iddiasında bulunduğuna dikkati çeken Çelik, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki 5 Mayıs 2003 tarihli serbest ticaret anlaşması olduğunu, bu anlaşmanın 1 Temmuz günü yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Reform çalışmaları

Çelik, açıklamasında reform gündemi ile ilgili çalışma da sürdürdüklerini kaydetti. Birtakım istişarelerin yapılmaya başlandığını, iş dünyası örgütleri ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile bir araya gelindiğini vurgulayarak, "Adalet Bakanımız, TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri ile bir araya gelecek. STK'lerin da görüşleri alınacak. Biz partide de çalışma yürütüyoruz. Daha önce biliyorsunuz temel motto 'güven veren, erişilebilir adalet' şeklindeydi. Yargı reformu strateji belgesi hazırlanmıştı. Temel bakış açısı; bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yoktur. 82 milyon vatandaşımız eşit ve birinci sınıf vatandaştır. Bu ülkede herkes ev sahibidir, kiracı değildir. Birileri birinci sınıf vatandaş, diğerleri kiracı gibi bir yaklaşım yoktur."

Reform takvimine ilişkin bilgi veren Çelik, "Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak." ifadesini kullandı.

Çelik, açıklamasında ayrıca Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak tanınan ve kendi imkanları ile 15 bin fidan diken Şeyhmus Erginoğlu'na da selam ve saygılarını iletti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplandıran Çelik, AK Parti'nin kongre takvimine ilişkin bir soru üzerine, Bilim Kurulunun "Artık bu tür toplantılar kontrollü şekilde yapılabilir." değerlendirmesi sonrasında tekrar kongrelerin başlatılabileceğini söyledi.

-"Aday olacaksa bu 'tutarlılık' anlamına gelir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusunda "Aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz?" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bahsettiğiniz konuda sayın Cumhurbaşkarımızın bir değerlendirmesi olmadı. Burada şöyle bir konu var. Bu, CHP içinde de tartışılıyor. CHP'de cumhurbaşkanlığı, adaylık meseleleri biraz ithalat ihracat meselesine dönmüş. Her seferinde 'Nereden aday buluruz?' gibi bir yaklaşım, tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu dün çok iddialı şeyler söyledi. Kendisi Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakın en büyük partisinin genel başkanı. Söylediği şey aday olacaksa 'tutarlılık' anlamına gelir. Ama yine ithal aday içerisine girecekse biliyorsunuz bununla ilgili CHP'nin içerisinde de ciddi eleştiriler var. Bu da sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiasızlığının altının çizilmesi anlamına gelir. Sayın Cumhurbaşkanımız açısından karşısında kimin aday olacağının bir önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız milletle kurduğu bağ, Cumhur İttifakı'nın gücünün pekişmesi, seçimlere güçlü şekilde hazırlanmasıyla ilgileniyor. Çelişki öbür taraftadır. Bu siyasi parti açısından çok tutarlı bir şey olmuyor. Tutarlı mı davranacak, tutarsız mı davranacak hep beraber göreceğiz."

(Sürecek)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika


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