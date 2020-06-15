Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri makul bir dille konuşmayı öğrenmelidir. Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir. Biz, ciddiye alıp da aynı şekilde cevap versek, büyük tansiyonlara yol açar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Yunanistan-Türkiye ilişkileri noktasında neler oluyor? Yunanistan ile savaşa doğru mu gidiyoruz?" sorusu üzerine Çelik, "Böyle bir şey söz konusu olmaz. Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir tecrübesi vardır. Balkan coğrafyasında büyük bir tecrübesi vardır." yanıtını verdi.

Türkiye'nin geçmişte en zor zamanlarında Yunanistan'ın yanında yer aldığını hatırlatan ve Türkiye'nin böylece bölge barışına katkı gösterdiğine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Zannediyorum Yunanistan'da şöyle bir sıkıntı var, Savunma Bakanı yapmak için aklı başında adam bulamıyorlar. Nerede arızalı bir adam var, onu Savunma Bakanı yapıyorlar. Birisi çıkar adalara mangal yakar, öbürü çıkar başka bir şey yapar. Bir keresinde, zannediyorum Çipras zamanında oraya resmi ziyaret gerçekleştirmişti Sayın Cumhurbaşkanımız, Savunma Bakanını bizden sakladılar, bir arıza unsuru olarak. Yani her getirdikleri Savunma Bakanı travmatik birtakım açıklamalar yapıyor. AB içindeki bazı anketleri takip ediyorum, aşırı sağ ve ırkçılık çok yükseliyor. Aşırı sağcıların Türkiye düşmanlığına yönetimler teslim oluyor. Türkiye Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki barışın teminatıdır. Biz, barış konusundaki teminatımızı açık bir şekilde ortaya koyarken Yunanistan'ın ya da Güney Kıbrıs'ın sürekli olarak bunu sabote etmesini doğrusu söylemek gerekirse çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz. Bakmayın ona, daha başka cevap veririz ama karşımızdaki o kadar büyük bir şey değil."

Ömer Çelik, Yunan bakanın iç siyasete yönelik "savaştan, askeri tatbikattan" bahsettiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğüne bakın, bir de onlara bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bunların sözleri herhangi bir şekilde konu bile yapılmaz. Ama biz şunu isteriz, Ege bir barış denizi olsun, Doğu Akdeniz'de hakkaniyete, hukuka göre bir paylaşım olsun." diye konuştu.

"Böylesine hukuk dışı bir şey olabilir mi?"

Yunanistan'ın tutumunu eleştiren Çelik, "Sen getirip adaları anakara parçasının devamı gibi sayıp, onun üzerinden bir kıta sahanlığı ya da deniz yetki alanı oluşturmaya çalışırsan, neredeyse benim kara topraklarıma gireceksin. Böylesine hukuk dışı bir şey olabilir mi? Arkasına almış mızıkçı bir şekilde AB'yi, mahalle dayanışması şeklinde." değerlendirmesi yaptı.

"Yunanistan'a bir kere daha ifade ediyoruz, sizin için iyi olan Türkiye ile uzlaştığınız, mutabakata vardığınız hususlardır. Arkanıza AB'yi ya da başka güçleri alarak Türkiye'ye herhangi bir şey yaptırmanız mümkün değildir." ifadelerini kullanan Çelik, Yunanistan zor durumdayken Türkiye'nin yardıma geldiğini, hiçbir AB ülkesinin yardımda bulunmadığını vurguladı.

Çelik, Yunanistan ekonomik krizdeyken Türkiye'nin bunu istismar etmediğinin altını çizerek, Avrupa liderlerinin, Yunan Başbakanları nasıl aşağıladığını, Yunanistan'a dönük nasıl ifadeler kullandığını herkesin gördüğünü dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri makul bir dille konuşmayı öğrenmelidir. Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir. Biz, ciddiye alıp da aynı şekilde cevap versek, büyük tansiyonlara yol açar. Gelmiş orada tatbikat yapmış ya da şu sözü söylemiş. Maalesef daha makul insanlar bulmak yerine bu tip arızalı kişileri bu konumlara getiriyorlar. Herhalde iç siyaset unsuru olsa gerek."

"Yeni bir önlem yok"

"Koronavirüsle ilgili normalleşme sürecinde bir rehavet görülüyor. Yeni önlemler var mı? Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir şey söyledi mi?" sorusuna Çelik, şu cevabı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK toplantımızın başında iç ve dış siyasete ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Bu değerlendirme çerçevesinde çeşitli birimlerimize talimatlarda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı yerlerde görülen artışla ilgili 'bu konunun yakından takip edilmesi gerektiğini' söyledi. Hükümetin ilgili birimlerine talimatlar vermişler. 'Bu normalleşme konusunun sıkı tutulması, yaptığımız çalışmalar bakımından maske, mesafe, temizlik meselelerine daha çok uyulmasıyla ilgili gayret gösterilmesi, teşkilatlarımızın bu konuda çalışmalar yapmasının örnek teşkil etmesi gerektiğini' söyledi.

Çelik, "Yeni önlemler var mı?" sorusunu, "Şu anda açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek bu şu andaki normalleşmeyi daha da güçlendirir." diye yanıtladı.

Sosyal medyada, Diyarbakır'da kadınların fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bir çember kurup sohbet etmesine ilişkin bir fotoğrafın yer aldığını hatırlatan Çelik, fiziki mesafenin, kalbi yakınlığa engel olmadığına vurgu yaptı.

"Arap Birliği hukuktan nasıl bahsedecek"

Ömer Çelik, "Arap Birliği'nin, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyona karşı açıklamaları var. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, "Arap Birliği maalesef bizi şaşırtan açıklamalar yapmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

Arap Birliği'nin, Türkiye'yi kınamak için yaptığı açıklamada "Bir Arap toprağına Türk güvenlik güçleri saldırı yaptı" dediğini aktaran Çelik, şunları ifade etti:

"Bir Arap toprağına durduk yere bu operasyon yapılmıyor. Orada yönetim, terör örgütünü çıkaramıyor. Zaten yönetim, terör örgütünü oradan çıkarsa, bunanla ilgili mesele kalmayacak. Yönetim 'Ben geliyorum, bu terör örgütünü 1 hafta içerisinde çıkaracağım' dedikten sonra kimse operasyon yapmaz, operasyon yapsanız da hukuka uygun olmaz. Ama uluslararası hukuk bize bu hakkı veriyor. Sınırlarımıza, karakollarımıza, üslerimize taciz var, oradaki devlet yapısı bu terör örgütünü oradan çıkaramıyor. Kaç yıldır çıkaramıyor, bir gün değil, iki gün değil, on yıllardır oradaki alanlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla Arap Birliği terörizmi kınayacağına, meşru gücü kınıyor. Arap Birliği uluslararası hukuktan nasıl bahsedecek? Terör örgütüne karşı operasyon yapıyoruz, ses terör örgütünden önce Arap Birliği'nden geliyorsa, Arap Birliği'nin o ülkenin hukukunu korumasıyla ilgili bir açık ortaya çıkar. Bu konuları daha iyi değerlendirmelerini bekliyoruz."

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizen Çelik, "Irak Hükümetlerinin mutlaka Irak'taki etnik ve mezhebi farklılıkları kapsayıcı hükümetler olması lazım. Çünkü toprak bütünlüğü ancak bu şekilde korunabilir." dediklerini hatırlattı.

Çelik, Arap Birliği'nin Türkiye'ye teşekkür edip, PKK'ya kınaması gerektiğine işaret ederek, "Yanlış bir hatta ilerliyorlar." dedi.

(Bitti)