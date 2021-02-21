AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlığına yapılan saldırı sonrası şehit babalarını arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Adanalı polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu mezarlığa yapılan saldırıyı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehitlerimizin babasını arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

(Musa Erdoğan/İHA)