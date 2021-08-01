Son dakika: AK Parti teşkilatı Esendere sel bölgesinde - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Teşkilatı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde sel felaketinde zarar gören 4 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Tarım İl Müdürü Vahap Şimşek, Hakkari DSİ Şube Müdürü Kerim Aykut Esendere beldesinde sele maruz kalan köylere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sel bölgesine gelen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da bölgede incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere bölgesinde sel sularına maruz kalan 4 ayrı köyü ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Özek, "İl Teşkilatımız ile birlikte Esendere sel bölgesinde ziyaretlerde bulunduk. Kaymakam Doğramacı'da sel bölgesine geldi. Meydana gelen hasarı yerinde inceledik. İki ahırın yıkıldığı, bazı evlerin hasar gördüğü ve boşaltıldığı, içme suyu ve sulama sularının hasar gördüğünü yerinde gördük. 4 ayrı köyün bağ ve bahçeleri zarar görmüş. Burada sayın valimiz ile bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın valimiz vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlara salip çıkarak hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını ve hasarlarının karşılayacağını söyledi. Sel sularına maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaların takipçisi olacağımı söyledik. Allah bir daha bu doğal afetleri yaşatmasın" dedi.

Başkan Özbek ve beraberindekiler Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan'ın amcasının vefatı dolayısıyla Akçalı camisinde tutulan taziyesine katılarak Arslan ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak ilçeden ayrıldılar. - HAKKARİ