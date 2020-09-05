Son dakika... AK Parti Tuşba kongresi yapıldı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde AK Parti 3. Olağan Genel Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye partililer, ateşleri ölçülüp, maske kontrolleri yapıldıktan sonra alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Mehmet Nuri Başdinç yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sanayi ve eğitimde ön plana çıkan Tuşba'da AK Parti belediyeleri döneminde çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Genç nüfusa sahip Tuşba'nın ışık vadeden bir ilçe olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi konusunda hassasiyetimizi artırmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik konusuna daha çok riayet etmeliyiz. Bu dava kutlu bir davadır. Küçük meselelerle perdelenecek bir dava değil. Bu sebeple birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla pekiştirmeliyiz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, da "2023 hedeflerimiz içerisinde memleketimize hizmet etmek birinci önceliğimiz. Şahsi menfaatler ile anılmayacağız. Milletin gönlünde yer edineceğiz." şeklinde konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da ilçede kısa sürede önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, vatandaşın hizmetine sunulan projeleri tek tek anlattı.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye telefonla bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yeni yönetimi tebrik etti.