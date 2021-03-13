Son dakika: AK Parti Yalova Milletvekili Akyol ve İl Başkanı Bağatar hastane ve yurt inşaatını inceledi - Son Dakika

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar, 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatı ile yapımı büyük ölçüde tamamlanan 664 kişilik Kredi Kurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Akyol ve Bağatar'a, hastane inşaatındaki incelemelerinde İl Sağlık Müdürü Emrah Eray da eşlik etti.

İnşaatla ilgili bilgi alan Akyol, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yetkililere hastaneyi kente kazandırmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Bağatar ise gerektiğinde 600 yatak kapasitesine çıkarılabilecek binanın 7 ay sonra, planlanan tarihten önce hizmete açılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Ayrıca Bağatar, yurttaki incelemeleri sırasında, 32 milyon liraya mal olan binanın bir hafta sonra açılabilecek durumda olduğu bilgisini paylaştı.