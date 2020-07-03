Son dakika... AK Partili Çelik: Havai fişek fabrikasında canlarımız var - Son Dakika

Son dakika... AK Partili Çelik: Havai fişek fabrikasında canlarımız var
Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin, "Havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin, "Havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek'te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:47 Kaynak: DHA
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