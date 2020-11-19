Son Dakika! AK Partili Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindim - Son Dakika

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BENİ ÖLDÜRTSENE"

Kılıçdaroğlu ise "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadesi ile Çakıcı'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar paylaşım yapan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMALIDIR"

Dün yaşanan gelişmeler sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bugün "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" dedi.

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