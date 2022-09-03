AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker; eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken Sedat Peker'in boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın çektiği Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini paylaşması ise olay yarattı.

DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini Sedat Peker'e vermesi nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ünsal Ban, Muğla'da yakalandı. Ban'ın şoförünün eşi ve baldızının evdeki evrakları yakmaya çalıştıkları sırada yakayı ele verdikleri öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, dün sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE YENİDEN YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Ban'ın kaçma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, zanlının yeniden tutuklanması talep edildi. İtirazı değerlendiren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında, Ban'ın daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Y.A. ile yakalandığına dikkat çekilerek, zanlının kaçma şüphesinin sürdüğü kaydedildi. Bu nedenle adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

TUTUKLANDI

Karar üzerine kolluk birimleri, Ban'ı Ankara'da kaldığı otelin önünde gözaltına aldı. Ban, çıkarıldığı nöbetçi asliye mahkemesince tutuklandı.