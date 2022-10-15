Son Dakika | Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın avukatına 3'üncü dava - Son Dakika
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Son Dakika | Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın avukatına 3'üncü dava

15.10.2022 11:26
Son Dakika | Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın avukatına 3'üncü dava

Son dakika habere göre ANKARA'da, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmasındaki sözleri tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında, Şenel'in babası Mustafa Damar'a sosyal medyada kendi hesabı ve sahte hesap üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle...

ANKARA'da, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmasındaki sözleri tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında, Şenel'in babası Mustafa Damar'a sosyal medyada kendi hesabı ve sahte hesap üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Daha önce 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay ceza alan Bıçak'ın, Şenel ile ilgili sözleri nedeniyle 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından yargılaması ise devam ediyor.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından da onandı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiği yönündeki ifadeleri büyük tepki çekmişti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından, 'Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın' paylaşımını yapmıştı. Damar ailesi bunun üzerine sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Vahit Bıçak, ifadeleri nedeniyle kendisine sosyal medyadan tepki gösterdiği için şikayetçi olduğu kişi hakkında hazırlanan iddianameyi sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan yargılandığı Gölbaşı 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada ise iyi hal indirimi ile 1 yıl 8 ay ceza almış, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.Vahit Bıçak hakkında 3'üncü dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Bıçak'ın, Twitter'daki hesaplarından, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'a hakaret ettiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, sanığın müştekiye yönelik şeref ve haysiyetini zedeleyici anlam taşıyan ifadeler kullandığı tespitine yer verildi. Twitter'daki hesapları üzerinden müştekiye yönelik değişik tarihlerde birden fazla defa herkesin görebileceği şekilde alenen hakaret sözleri sarf ettiğine dikkat çekilen sanığın 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu tarafından açılan disiplin kovuşturmasının da devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Vahit Bıçak, Ceren Damar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın avukatına 3'üncü dava - Son Dakika

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