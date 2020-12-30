Son dakika... Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."
30.12.2020 09:47
Edinilen son dakika gelişmesine göre Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.
Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."
Temmuz, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Akar: '24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.' - Son Dakika
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