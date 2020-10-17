Son dakika... Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir." - Son Dakika

Son dakika... Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."
17.10.2020 11:47
Son dakika gündem haberine göre Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir.
Akar: "( Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."
Son Dakika 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı