TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Koronavirüs ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu konuda dünyada en başarılı olan ordulardan biriyiz."

Akar: "Operasyon bölgelerinde kara, deniz ve havada, tüm birliklerde faaliyetler salgından etkilenmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."