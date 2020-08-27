Son dakika! Akar: "Türkler haksız Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiç bir gerçeği göremiyorsunuz" - Son Dakika

AA Editör Masası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
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Akar: "Siz eğer başlangıçta Türkler haksız Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiç bir gerçeği göremiyorsunuz, hiç bir gerçeği duyamıyorsunuz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:30 - Kaynak: AA
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