Son dakika! Akar: "Türkler haksız Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiç bir gerçeği göremiyorsunuz" - Son Dakika

AA Editör Masası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

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Akar: "Siz eğer başlangıçta Türkler haksız Ermeniler haklı diye meseleye girdiğiniz zaman hiç bir gerçeği göremiyorsunuz, hiç bir gerçeği duyamıyorsunuz" dedi.