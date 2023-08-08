Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi - Son Dakika
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Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi

08.08.2023 18:31

Son dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'i görüşmek için olağanüstü toplantı. Muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi.

AKBELEN'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ ÖNERGE VERİLDİ

TBMM Genel Kurulu, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği " Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti. Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

MUHALEFETİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Muhalefet partilerinin Akbelen'i görüşmek için verdiği genel görüşme önergesi reddedildi.

AKBELEN'DE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür madeni sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı bölge halkı günlerce süren protesto gösterisi düzenlemişti. Çıkan olaylarda çok sayıda çevreci gözaltına alınmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MESELE ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK

Dün Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada Akbelen'deki olaylara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: "Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken; maşaları ve sahiplerini kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil. Mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek."

YORUMLAR (6)
  • emre kula: Akp ve MHP oylarıyla reddedildi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mehmet aslan: Şu tatilde adamlar geldi kollarını kaldırıp indirdiler.. Yazık değil mi bunlara harcırah fazla mesai yazılmalı üstelik te tatilden çağrıldıklatı için daha fazla mesai ve harcırah VERİLMELİ... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Nusret Balkan: O kadar madenler gazlar petroller bulunyor hala surunuyoruz ne diyelim demek ki bu iste devlet değil 5 li firmalar parayi cebine koyuyor Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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