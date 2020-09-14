Son dakika... Akben: BDDK proaktif çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de, bankacılık sisteminin sağlamlığını daha da güçlendiren "proaktif çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye" devam edeceğini vurguladı.

BDDK'nın faaliyete geçmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Akben, "Bu dönemde ülkemizin ekonomisine ve finansal sistemine destek sağlamaya, finansal kuruluşlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalara var gücümüzle devam ediyoruz" dedi ve şu konuların altını çizdi: