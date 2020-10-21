Son dakika! Akçakale Belediyesi'nden dev yatırım

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Akçakale, Suruç, Harran ve Şanlıurfa'ya eşit mesafede kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer tespiti yapıldı.

Akçakale'de ekonomik kalkınmanın ve güçlü sürdürülebilir ekonominin en önemli adımı Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya sayesinde atıldı. Başkan Yalçınkaya Ankara'da yürüttüğü temasları sonrası ilçeye Organize Sanayi Bölgesi kurulması adına bugün ilk resmi girişimi gerçekleştirdi ve yer tespiti için toplantı düzenlendi. Akçakale Belediyesi Toplantı Salonunda Başkan Yalçınkaya başkanlığında bir araya gelen isimler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yer Seçimi Şube Müdürü ve Komisyon Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinden kamu kurum müdürleri yer aldı. Yer tespiti ile organize sanayi bölgesinin 3 bin dönüm üzerinde; Akçakale, Suruç, Harran ve Şanlıurfa'ya 20 km. mesafelik bir bölgede kurulmasına karar verilerek imzalar atıldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada sanayi bölgesi ile ovanın işsizlik sorununa büyük ölçüde çözüm bulunacağına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya, "Sınırın incisi, Türkiye'nin geleceği, GAP'ın ortasında yer alan Akçakale maalesef bugüne kadar sanayi hizmetinden istifade edemedi. Bugün Sanayi Bakanımız ve yetkililerin gayreti ile ilk adımımızı atıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizi kuruyoruz. Bununla burada bu işsizlik felaketini ancak bu şekilde bertaraf edeceğiz. İstanbul, dünyadan ve Türkiye'nin her yerinden yatırımcıyı buraya çekeceğiz. Organize Sanayi Bölgemiz çok mükemmel bir yerde. Suruç, Akçakale, Şanlıurfa ve Harran'a 20 km. mesafede. Bütün ilçelerin kavşağında yer alan her ilçede yatırım yapacak kişinin özellikle tercih edeceği bir alan üzerine kurulu ve biz bugün itibari ile arkadaşlarımızla bu hayırlı işin ilk meşalesini yaktık ve bugün yola çıkıyoruz. Sabır, metanet ve aşkla yolumuza devam edeceğiz. Bakanlığımız bize destek verecek biz de gayret edeceğiz. Bu hayırlı hizmeti Akçakale'ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün sanayi bakanlığı camiasına, projeye destek veren bütün kuruluşlara ve halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ŞANLIURFA