Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

21.04.2022 14:17
Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberleri: Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyükbaş hayvanda telef oldu.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyükbaş hayvanda telef oldu.

İlçeye bağlı Solakuşağı Köyü'nde meydana gelen olayda, yaşlı çiftin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evin büyük çapta hasar gördüğü, bir hayvanın da telef olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kırşehir, Akçakent, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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