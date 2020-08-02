Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dadalı köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı dadalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğrul D. idaresindeki traktör Dadalı köyü düz tarla mevkiinde takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler traktörün altında ağır yaralanan Tuğrul D.'yi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Tuğrul D. hayatını kaybetti. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE