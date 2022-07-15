Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - YOZGAT

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. İ.B. (50) idaresindeki 66 AAL 140 plakalı otomobil, Y.B. (20) hakimiyetindeki 66 HL 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araç içesinde bulunan E.Y., T.B., A.B., N.B. isimli şahıslar yaralandı.

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Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Akdağmadeni'nde kaza: 6 yaralı - Son Dakika

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