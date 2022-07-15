Son Dakika | Akdağmadeni'nde kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Akdağmadeni'nde kaza: 6 yaralı

15.07.2022 11:16
Son Dakika | Akdağmadeni'nde kaza: 6 yaralı

Son dakika haberleri... Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Ortaköy yolunda meydana geldi. İ.B. (50) idaresindeki 66 AAL 140 plakalı otomobil, Y.B. (20) hakimiyetindeki 66 HL 692 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araç içesinde bulunan E.Y., T.B., A.B., N.B. isimli şahıslar yaralandı.

Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Akdağmadeni'nde kaza: 6 yaralı - Son Dakika

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