Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi - Son Dakika

Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

20.11.2020 10:16
Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Ekonomi Şurası'na Akdeniz Bölgesindeki oda borsaların temsilcisi olarak video konferans aracılığı ile katılarak bölgenin sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara ilettiklerini söyledi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Ekonomi Şurası'na Akdeniz Bölgesindeki oda borsaların temsilcisi olarak video konferans aracılığı ile katılarak bölgenin sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara ilettiklerini söyledi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Burdur, Isparta il-ilçe oda- borsalarla yaptıkları istişare sonucunda ortaya çıkan birçok sorun ve talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirten Bilgiç, "Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımızla bire bir görüşme fırsatını yakaladığımız için bölgemiz oda borsaları adına memnunuz. Pandemi sürecinin ekonomimize olumsuz etkilerinin devam ettiği bu dönemde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şuranın yapılmasını çok önemli buluyorum" dedi.

Sorun ve talepleri içeren 24 madde

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri 24 maddeyi şu şekilde sıraladı:

"Turizm sektörü bu sene yüzde 80 daralmıştır. Konaklama başta olmak üzere, turizme destek sağlayan diğer sektörlerin de dikkate alınarak gerekli finansal destek sağlanmalıdır.

Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, kıyı kanununda yapılacak bir düzenleme ile yatırıma hazır hale getirilmesini talep ediyoruz.

Mersin Ana Konteyner Limanı Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi,

Bölgemizde bulunan zengin krom yataklarının işletilerek paslanmaz çeliğe dönüştürülmesi için desteklerinize ihtiyacımız bulunmaktadır.

İç Anadolu'ya açılan kapımız olan Kozan-Mansurlu-Kayseri yol hattının ve Mersin-Antalya yolunun bir an önce bitirilmesini istiyoruz.

Tarımsal sulama ile ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması, verimli Çukurova topraklarının kapalı devre basınçlı sulama sistemi ile bir an önce buluşturulmasını arzu ediyoruz.

Zorunlu istihdam ve hizmet tarifeleri işletmelerin rekabet güçleri üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Özellikle Kobileri olumsuz etkileyen bu uygulamalar kaldırılmalıdır.

Organize Sanayi, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgelerinin genişleme alanlarına engel olan Zeytin Koruma Kanununun, genişlemeye izin verecek şekilde yeniden düzenlenmesini, Organize Sanayi Bölgelerinde uygulanan Emlak Vergisi Muafiyetinin bu bölgeler dışında üretim yapan sanayicilere de uygulanmasını talep etmekteyiz.

Tarım ürünlerinin havayolu ile taşımacılığında kargo bedeli yüksek olduğu için ihracatımız olumsuz etkilenmektedir. Havayolu şirketlerince tarım ürünleri ihracatında birim başına kargo taşıma ücretlerinde indirim uygulanmalıdır.

Antalya -Serik doğalgaz boru hattının Manavgat ve Side Turizm Bölgesine ulaştırılması sağlanmalıdır

Burdur - Manavgat - Antalya Hızlı Tren Hattının bir an önce faaliyete geçirilmesi beklentimizdir.

Pandemi nedeniyle ciroları olumsuz etkilenen işletmelerde; kredi, vergi, kira, istihdam destekleri 2021 yılı sonuna kadar devam ettirilmelidir.

Bölgemizde son 3 yılda fırtına, hortum ve dolu gibi doğa olayları normal seyrinin üzerinde ve yıkıcı bir şekilde gerçekleşmiştir. Doğal afetler nedeniyle zarar gören sera üreticilerine başta uzun vadeli krediler olmak üzere finansal destek sağlanmalıdır.

Burdur'un en büyük ihracat kalemi doğaltaş madencilik ve mermerciliktir. Bu sektörde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Suudi Arabistan gelmektedir. Suudi Arabistan ambargosundan dolayı sektörümüz sıkıntı çekmektedir.

Firmaların KDV alacakları bir an önce ödenerek nakit akışları güçlendirilmeli, geçici vergi uygulaması en azından 2021'de kaldırılmalıdır.

Süt fiyatları halen 2,30 TL'dir ve 40 kuruş devlet desteği bulunmaktadır. Yem fiyatları sürekli artmaktadır. Süt fiyatlarının bir an önce en az 3,00 TL ye çıkarılması ve devlet desteğinin artırılmasını, çiğ süt referans fiyatlarının da 3 veya 6 aylık periyotlarla belirlenmesi,

Hatay, pandemi sürecini ağır geçirmesi ve orman yangınlarından gördüğü zarardan dolayı, Özel İstihdam ve Teşvik Paketi programına alınmalıdır.

Çiftçilerin kullandığı enerji bedelinin aylık değil mahsulden mahsule yılda iki defa fatura edilerek ödenmesi üreticimizi rahatlatacaktır. Ayrıca tarıma dayalı enerji bedellerinde indirim sağlanmasını talep etmekteyiz.

Hatay/Erzin ilçemiz sınırları içerisinde, "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhtisas Serbest Bölgesi kurulması, bölgenin faunasına, turizmine, yatırımlarına, doğasına vereceği zararlardan dolayı uygun değildir. İptal edilmelidir.

Yıllardır sürüncemede kalan Çukurova Havaalanı projesinin tamamlanması,

Tarsus ve Mut OSB'lerinin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesini, Anamur ve Bozyazı ilçelerimizin Turizm ve Tarım Yatırım Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

Bölgemizde ekimi yapılan yer fıstığının destekleme kapsamına alınması,

Bölgedeki sulama barajlarının bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz.

Üreticilerin prim borçlarından yapılacak kesintilerin destek ödemelerinden mahsup edilmesi sağlanmalıdır." - ADANA

Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Ticaret, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu
Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi         
10:05
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj         
09:39
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan         
08:25
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı         
20:10
Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti         
19:05
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 10:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei