Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

31 dakika önce

Son dakika: Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.

Son dakika: Akdeniz'de On iki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:42 
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