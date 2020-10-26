Son dakika: Akdeniz fokunun ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika

İki gün önce Güllük Körfezi Toprak adada ölü bulunan Akdeniz Foku'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

24 Ekim'de SAD-AFAG biriminden Yalçın Savaş'ın ihbarı ile Toprak Adasında ölü Akdeniz Foku bulundu. Akdeniz Foku, Nekropsisi Şube Müdürlüğü Veteriner hekimleri Burak Yirmibeş ve Özlem Yıldırım Yirmibeş ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Araştırma Görevlisi Bahri Evcim tarafından yapıldı.

Akdeniz Fokunun klinik incelemesinden sonra alınan analiz örnekleri ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA