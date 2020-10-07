Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım

07.10.2020 16:19
Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım, System.String[]

Son dakika haberleri... Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın enerji dağıtım işini gerçekleştiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgelerinde son 9 yılda 800 milyon liralık yatırım yaptı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın enerji dağıtım işini gerçekleştiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sorumluluk bölgelerinde son 9 yılda 800 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirketin Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaptığı yatırımlar ve proje planlarıyla ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, elektriğin kullanımının ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Türkiye'de ekonomik büyüme rakamlarının yükselmesinin, enerji arzının artmasına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, elektrik talebinin artması şebeke yatırımları başta olmak üzere birçok alanda da yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını kaçınılmaz kıldığına vurgu yaptı. Yılmaz, sorumluluk bölgelerinde son 9 yılda 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Şirketlerinin hizmet yolunda sistem güçlendirme ve geliştirme çalışmalarının, teknoloji temeline dayandırılarak yapılan verimli yatırım ortamları ile hızla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şirketlerinin istihdamda da önemli bir açığı kapattığını ve bin 200'e yakın personeli istihdam ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sanayi yapısının gelişmiş olması nedeniyle toplam enerjinin büyük bir çoğunluğunu sanayi kuruluşlarının kullandığını da hatırlatan Yılmaz, en fazla elektrik tüketimini sırasıyla sanayi kuruluşlarından sonra ticarethaneler, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma tarife grubunun oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, "Şirketimiz, dağıtım sistemi altyapısının ulusal ve uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, teknik kayıpların ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla AR-GE faaliyetlerine de oldukça büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda 2016-2020 dönemi için yaklaşık 5 milyon liralık bir Ar-Ge bütçesi oluşturmuştur. 2019 yılında lisansını aldığımız Ar-Ge Merkezimizde 33 araştırma geliştirme personeli istihdam etmekteyiz. Şuana kadar EPDK tarafından kabul edilen gerek, diğer dağıtım şirketleriyle birlikte çalışılan gerek, öz kaynaklarımızla ortak yürüttüğümüz 18 projemiz bulunmaktadır" dedi.

Abonelerine en iyi hizmeti vermenin yolunun dijital dönüşümden geçtiği bilinciyle, bilgi teknolojileri alanında ciddi yatırımların da bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Uçtan uca otomasyonu sağlamak amacıyla, alanının en iyi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamaların başında; Dünyada en çok kullanılan kurumsal kaynak planlaması SAP uygulamaları, başta Abonelik ve Saha işlemlerinin takibi olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. SCADA cihazları ve yazılımları ile şebeke uzaktan kontrol edilebilmekte, Sayaçların uzaktan okunabilmesini için OSOS yazılımı, Sahada bulunan tüm envanterin koordinatlarıyla işlenmesi ve harita üzerinden görüntülenmesinde CBS yazılımı kullanılmaktadır. Saha ekipleri bu uygulamalara mobil cihazlarla bağlanabilmekte ve işlemlerini yapabilmektedir. Tüm bu yazılımların üzerinde çalıştığı donanımlar, şirketimiz bünyesindeki veri merkezinde bulunmaktadır" diye konuştu.

Çağrı merkezinde 60'a yakın uzman personel görevlendirdiklerini belirten Yılmaz, Kahramanmaraş ve Adıyaman lokasyonlarında geçen yıl gelen 1,5 milyon aşkın bilgi talebine 10 saniyede cevap vererek büyük bir başarıya imza attıklarıın söyledi.

Tüketicilere çağrıda bulunan Yılmaz, "Doğru tercihlerle ihtiyaca yönelik bölgelere öncelik vererek yatırımlarımızı sürdürüyoruz, tüketicilerimizin bize her türlü soru, talep, öneri ve şikayeti başvurabilecekleri ve anında çözüm bulabilecekleri bir yapı çerçevesinde sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Tüketici memnuniyetini önemsiyor ve kurumsal faaliyetlerimizi bu çerçevede düzenliyoruz. Tüketicilerimiz 186 numaralı çağrı merkezimizden, web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve mobil uygulamamızdan 7/24 tüm taleplerini aktarabilirler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım
Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım
Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Akedaş Elektrik Dağıtım'dan 800 milyon liralık yatırım - Son Dakika Ekonomi

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