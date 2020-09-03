Son Dakika: Akhisarspor'da Karabulut kararsız

TFF 1. Lig'de içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtulmaya çalışırken sürpriz bir şekilde olağanüstü kongre kararı alan Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, aday olup olmayacağıyla ilgili karar vermediğini söyledi. "Bu şartlarda aday olmayı düşünmüyorum" diyen Karabulut, "Zaman ne gösterecek bilemiyorum. Meydan ortada. Yönetime talip varsa aday çıksın. Her kulüp gibi mali sıkıntılarımız var ama ligdeki rakiplerimiz Osmanlıspor, Bursaspor, Balıkesirspor'un içinde bulunduğu durumların yanında bizimki devede kulak değil. Tek isteğimiz bu takıma sahip çıkılması" dedi.

Koltuk sevdalısı olmadığını belirten Karabulut, "Bireysel olarak benimle ilgili bir eleştiri olacağını sanmam. Yönetimimiz geçen sezondan bu yana fedakarca görev yapıyor. Halen Süper Lig'den kalan, yüksek kontratlı oyuncularımız var ve hepsiyle uzlaşmaya vardık. Yalnız önümüzü görmek için destek istiyoruz. Mevcut futbolcularımız haklı olarak ödeme bekliyor. Bu şartlarda ayrılmak isteyeni durduramayız" diye konuştu.

Eski yabancı futbolcularına FIFA kanalıyla kesinleşmiş 1.7 milyon Euro tutarında transfer yasağı kapsamında borcu bulunan Akhisar'ın mevcut kadroya da 3.3 milyon TL ödemesi gerekiyor.GİDENLER KAPIŞILDI

Akhisarspor'un yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı isimler farklı takımlara transfer oldu. Erhan, Ergin ve Tolga'nın Altay, Gökhan'ın Bandırmaspor'a gitmesinin ardından Muhammet Reis Sakaryaspor'la, Aykut ise Tuzlaspor'la sözleşme imzaladı.