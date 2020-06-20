Son Dakika! Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı! - Son Dakika

Son Dakika! Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı.

Son Dakika! Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!, System.String[]

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.


Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.


14 GÜN KARANTİNAYA ALINMA İHTİMALİ VAR


Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.


AKHİSARSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA


Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır..


SPOR ARENA CANLI YAYININDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


Yılmaz Vural, Spor Arena Instagram canlı yayının da "Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. Biz önemsisiz diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen bu konu gündeme gelsin. Türkiye'de teknik direktörler umursanmıyor tabii. Kimse sormuyor bize." sözlerini kullanmıştı.


AKHİSARSPOR - ALTAY MAÇI OYNANACAK MI?


TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7'nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:


"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11: 00de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörüne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."



Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:49 

Son Dakika Spor Son Dakika! Akhisarspor'da Yılmaz Vural ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı! - Son Dakika Spor
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