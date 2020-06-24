Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcunun Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.