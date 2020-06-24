Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcunun Kovid-19 testleri negatif çıktı
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:43 Kaynak: AA
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