Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş - Son Dakika

Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş

24.04.2021 15:45
Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş, System.String[]

Son dakika haberler... FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da Demirören Haber Ajansı'nın duyurduğu skandalın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'ye ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzalatıp hiç oynatmayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da Demirören Haber Ajansı'nın duyurduğu skandalın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Yeşil-siyahlılarda Onyebueke transfer edildiği dönemde teknik direktörlük yapan Mesut Dilsöz, böyle bir oyuncuyu hiç görmediğini, transferinden haberi bile olmadığını öne sürdü. Onyebueke'nin takımla hiç antrenmana çıkmadığını söyleyen Mesut Dilsöz, "Tesislerde kalan böyle bir futbolcu yoktu. Benim dönemimde hiç antrenmana çıkmadı. O dönem böyle bir isimle sözleşme imzalandığından çıkan haberlerle haberim oldu" dedi.

Kendisine bu transferin hiç söylenmediğini belirten Mesut Dilsöz, "Zaten haberlere göre futbolcu değilmiş. Olayda farklı bir durum olabilir" diye konuştu. Devre arasında 27 futbolcu alıp, Onyebueke'ye benzer şekilde amatör lig ve 3'üncü Lig'den gelen 13 ismi A takımda hiç oynatmayan Akhisarspor'da menajerlik şirketleri olan Başkan Evren Özbey ve kardeşleri, bu futbolcuları para talep ederek 1'nci Lig'e transfer etmekle suçlanırken, Mesut Dilsöz, "O dönem fazla fazla oyuncu alındı. Alınan çoğu genç futbolcu 1'nci Lig'de oynayabilecek kapasitede değildi" itirafında bulundu.

KAYSERİSPOR DENEMİŞTürkiye Futbol Federasyonu'nun yurtdışında herhangi bir kulüpte futbolcu olduğuna dair hiçbir kayda rastlayamadığı için lisans bilgilerine, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştüğü Onyebueke'nin geçen sezon bir dönem Kayserispor'da deneme antrenmanına çıktığı öğrenildi. Onyebueke'nin sosyal medya hesabında ülkesinde lüks bir evin önünden ve halı sahada futbol oynarken fotoğraflar paylaşması dikkat çekti.ULUSLARARASI GÜNDEM OLDU

DHA'nın ortaya çıkardığı skandalı yurt dışından birçok internet sitesi de paylaşırken, sosyal medyada olayla ilgili birçok esprili gönderme yapıldı. Akhisarspor'un eski hukukçusu Avukat Sezer Baylan, transfer skandalı ve iddialar nedeniyle Evren Özbey, kardeşi Serhat Özbey ve menajerlik işinde gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi Abdul Samet Süner'i Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmişti. Takımdaki mevcut futbolculardan Delarge, Sissoko, Yusuf Cihat gibi isimlerin menajerliklerini de gayrı resmi olarak halen menajerlik şirketi bulunan yönetici Serhat Özbey'in yaptığı iddia ediliyor. Kulüpte daha önce devre arasında transfer edilen futbolculardan Alim Aykut Esgi, 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e transfer olması için Özbey kardeşlerin babasından para aldığını açıklayarak gündem yaratmıştı.


Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş
Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş
Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş
Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş
Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Evren, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Akhisarspor'un skandal transferinden teknik direktörün haberi yokmuş - Son Dakika Spor


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