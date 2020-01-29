Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı! - Son Dakika Spor

Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı!

6 saat önce

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

Son dakika! Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaştı!, System.String[]

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.


Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.


Beşiktaş da her an Sergen Yalçın'ı açıklayabilir! Unutulmaz sözleri...


Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:29 
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