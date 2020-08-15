Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Birimi, toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra bu olayların nasıl meydana geldiğini de teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gün yüzüne çıkarıyor.

AKİ Birimi'nce afetlerde veya büyük kazalarda ölen ya da hayatta kalan ancak travmatik etki sebebiyle kaybolan kişilerin kimliği, parmak izleri, diş kayıtları, tıbbi kayıtları, eşyaları, fotoğrafı, vücuttaki izler ve DNA örnekleri incelenerek belirleniyor.

Bu kapsamda, son teknolojiyle donatılmış afet kriminal inceleme araçlarıyla bu alanda görev yapan personel, afet alanında veya yakınında mobil ekip olarak çalışmalarına uzun süreli devam edebiliyor.

AKİ Birimi polislerinin, bilgi birikim ve teknolojik açıdan daha donanımlı hale gelmesi amacıyla Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimde, üniversiteler ve ilgili kurumların öğretici kadrosuyla ilk etapta 30 kursiyerin yetiştirilmesi daha sonra bu personelin diğer illerdeki AKİ polislerini eğitmesi hedefleniyor.

Bu eğitimle 81 ildeki AKİ birimlerinin eğitimli personel ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor.

Adli tıp uzmanı gibi eğitim alacaklar

Adli tıp uzmanı gibi yetiştirilecek AKİ Birimi polislerine sel, deprem, salgın hastalık, çığ düşmesi, fırtına, uçak, tren, maden kazalarıyla ilgili incelemenin nasıl yapılacağı, afetzedelerin kimliklendirilmesinin dini boyutu, afet sonrası kimliklendirmede adli diş hekimliği, dişlerden kimliklendirme metotları, adli radyoloji, panoramik grafikler, insan antropolojisinin çözümü, su altında kalan cesetleri kimliklendirme, otopsi metotları, afet psikolojisi başlıklarında eğitimler veriliyor.

Kimliklendirme çalışmalarının sorunsuz sürdürülebilmesi için AKİ personeli, afet kriminal inceleme aracının kullanımının yanı sıra 4x4 arazi aracı, drone, sualtı drone, mobil parmak ve avuç içi izi sorgulama sistemi, parmak izine dayalı kimlik doğrulama cihazı, yüz tanıma ve fotoğraftan kimlik doğrulama sistemi ile uydudan haberleşme sistemini kullanma konusunda da eğitiliyor.

Bu alanda diğer ülkelerle yapılacak eğitim iş birlikleri aracılığıyla Türkiye'nin afet çalışmaları konusunda, bölgesinde lider konuma getirilmesi amaçlanıyor.