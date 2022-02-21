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Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı - Son Dakika

Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı

21.02.2022 10:22
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı

Son dakika haberi: Kağıthane'de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren genç sürücü, manevra yaptığı esnada park halindeki bir araca çarptı.

Kağıthane'de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren genç sürücü, manevra yaptığı esnada park halindeki bir araca çarptı. Kadınların durumu fark ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, kaçmaya çalışırken park halindeki 4 araca daha çarparak takla attı. Yaşananlar ve kaza anı kameralara yansırken, aracın içinden sürünerek çıkan sürücü yakalandı.

Olay, 114.02.2022 Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 HG 3762 plakalı kiralık otomobilin sürücüsü genç, semtteki bir çıkmaz sokağa girdi. Yolun bittiğini gören sürücü geri manevra yaparak sokak içerisinde dönmek istedi. O esnada sürücü aracıyla park halindeki 34 GJ 4197 plakalı otomobile çarptı. Araçtan inen genç hasarı görünce manevra yaparak kaçmak istedi. Ancak sesleri duyan iki kadın aşağıya inerek genci durdurmak istedi.

KADINLAR ARACIN ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ

Uyarılara aldırış etmeyen genç, manevraya devam ederek zarar verdiği araca bir kez daha çarptı. Bir türlü durdurulamayan sürücü, park halindeki 34 RG 3817, 34 EPG 606 ve 34 BNS 980 plakalı araçlara çarparak takla attı. Ters dönen aracın içerisinde sürünerek çıkan genç, bir süre vatandaşlarla birlikte araca baktı. Kazanın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAÇAN SÜRÜCÜ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonrasında polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Takla atan araç ise vinç yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, aracın ait olduğu firma yetkililerine ulaşarak, kiralanan kişinin kimliğini tespit etti. Olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Abdulkadir Atmacan/ İHA)

Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı
Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı

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Kağıthane, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Akılalmaz olay kamerada: Araca çarpıp kadınlardan kaçarken takla attı - Son Dakika


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