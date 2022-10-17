Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun

17.10.2022 15:08

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki kamyon trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünün durması için adeta terör estirdi. İçinde yolcu bulunan otomobili sıkıştırıp direksiyonu önüne kıran kamyon sürücüleri, "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulunurken yaşananlar otomobildekiler tarafından görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeki iki kamyon, trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü ile tartıştı.

ARACI SIKIŞTIRDILAR

Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi. İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek adeta kazaya davetiye çıkardı.

"KAZA YAPTIRIRIM SİZE"

Otomobil sürücüsünün kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi. Kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu. Otomobildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ANBEAN KAMERADA

Trafiği tehlikeye düşüren iki kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı. Trafikte o anları görenler ise şaşkına döndü.

YORUMLAR
500
Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak Kocaeli haberleri | Kocaeli'de amatör balıkçılar en büyük sazanı tutmak için yarışacak
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:43 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti
14:42 Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement