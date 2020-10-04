Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında 5 Ekim'de Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi işbirliği protokolü imzalanarak, akıllı tarımda yeni bir dönem başlatılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 15 Ocak 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmış ve akabinde üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmıştı. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi ile "akıllı tarım uygulamalarının geliştirilerek alt yapının oluşturulmasına ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile personel, öğrenci ve çiftçilere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri verilmesine" yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik olarak Türk tarım tarihi açısından büyük öneme sahip olan ve Türk tarım tarihinin bir özeti olarak görülen Gebze Teknik Üniversitesi ve Bakanlık Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün birlikte bulunduğu yerleşke seçildi. 1943 yılında "Teknik Bahçıvanlık Okulu" olarak eğitim hayatına başlayan bu yerleşkede binlerce genç tarım alanında uygulamalı eğitim gördü. 1992 yılında kurulan üniversite ise 30 yıldır Türkiye'ye farklı alanlarda kalifiye insan kaynakları kazandırmaya devam ediyor. Protokol ile bahçıvanlık konusunda eğitime başlayan, daha sonra ortaokul ve lise düzeyinde yatılı olarak tarım ve ev ekonomisi konusunda eğitim veren yerleşke, dron, sensör ve doku kültürü gibi akıllı tarım tekniklerini kullanarak hem uygulama yapan hem de eğitim veren bir merkeze doğru evrilecek.

"Akıllı tarım" konusunda başlatılan bu çalışma, tarımdaki teknolojik ve dijital dönüşümün başlangıcı olacak. Bu başlangıcın ilk adımı ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla 5 Ekim'de Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı açılışında imzalanacak protokol ile atılacak. Akademik yılı açılışı kapsamında Bakan Pakdemirli tarafından "Dijital Tarım, Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimi Açılış Dersi" de verilecek. Program kapsamında Bakan Pakdemirli ayrıca, led destekli dikey tarım üretim alanlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Bu dikey tarım alanı ile birim alandan katlı sistemler kullanarak 500 metrekare alanda 10 dekarlık üretim gerçekleştirilebiliyor. Akıllı tarım alanlarının oluşturulması ile tarımda yeni dönem başlayacak ve teknoloji daha güçlü kullanılacak. Yeni dönemde tarım sektörünün gelişme alanı, yapay zeka, tarımsal teknolojiler ve dijitalleşmeyi içerecek. - ANKARA