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Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor - Son Dakika

Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor

15.08.2021 11:32
Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor, System.String[]

İstanbul Kamu Özel Sektör Mükemmellik İşbirliği Derneği, 7 gün 24 saat binlerce kamera ile izlenen yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler sayesinde sürüş güvenliğinin ve konforunun arttığını bildirdi.

İstanbul Kamu Özel Sektör Mükemmellik İşbirliği Derneği, 7 gün 24 saat binlerce kamera ile izlenen yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler sayesinde sürüş güvenliğinin ve konforunun arttığını bildirdi.

İstanbul Kamu Özel Sektör Mükemmellik İşbirliği Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni otoyol, köprü ve tüneller sayesinde akıllı ulaşım sistemleri Türkiye'nin birçok yerinde kullanılmaya başlanırken, trafik güvenliği artıyor ve ücret toplama sistemleri sağlıklı şekilde işliyor.

Yeni otoyollar ana kontrol merkezinden 7 gün 24 saat takip edilirken, sürüş datalarıyla trafiğin akıcılığı ve seyri belirleniyor.

Tüm bunların yanı sıra özellikle tünellerde kullanılan ve olağan dışı bir durumu anında kontrol merkezine aktaran Scada sistemi bulunuyor. Güvenli seyahat imkanı tanıyan Scada'nın yanı sıra işletme kalitesini artıran, kazaya müdahale sürelerini kısaltan ve kaza müdahale etkinliğini artıran çok sayıda hizmet kullanıcılara sunuluyor.

Özellikle, İstanbul- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü hizmet sahalarında meydana gelen trafik kazasına müdahale ve kaza yerinin emniyete alınıp güvenliğinin sağlanması ortalama 13-15 dakikada tamamlanıyor.

KMO, KÇO ve YSS Köprüsü 2 bin 600 kamera ile kontrol ediliyor

KMO, Kuzey Çevre Otoyolu (KÇO) ve YSS Köprüsü'nde toplamda 2 bin 600'den fazla kamera bulunuyor. Bu kameraların 1.200'ü Kuzey Marmara Otoyolu'nda yer alırken 1.400 adedi Kuzey Çevre Otoyolu ve YSS Köprüsü'nde yer alıyor.

KMO üzerindeki kameralar, araçlarla ilgili data toplayabiliyor. Bunları kontrol etmek ve sürdürülebilir sürüş keyfini ve güvenliğini sağlamak amacıyla veri toplama ve işleme merkezine ekstra önem veriliyor. Bu sistem sayesinde otoyolu kullanan araçların otomatik olarak seyahat süresi hesaplanabiliyor. Güzergah üzerinde yer alan sis, rüzgar, sıcaklık sensörleri ve meteoroloji istasyonuyla yol ve mevsim koşulları takip ediliyor ve sürüş güvenliği için elektronik bilgilendirme tabelaları aracılığıyla sürücülerle bu bilgiler paylaşılıyor.

Scada alt yapısı sayesinde tünel içerisinde duran araç, yola düşen obje, duman, yaya gibi normal dışı tüm durumlar anında tespit ediliyor ve kontrol odasındaki operatörler tarafından sahadaki müdahale ekiplerine yönlendiriliyor.

Daha önceden belirlenmiş 26 adet senaryoya göre tünel otomatik olarak kapanabiliyor, havalandırma sistemleri, trafik işaretleri, radyo anonsları dahil tüm yönlendirmeler yine otomatik olarak sistemsel bir bütünlük içerisinde çalışıyor.

Avrasya Tüneli'nde kaza müdahale süresi 2 dakikanın altında

Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ile 7 gün 24 saat otomatik olarak izleniyor. Olay algılama sistemiyle tespit edilen olağandışı durumlara birkaç dakikada ekipler tarafından müdahale ediliyor. Trafik kazasında müdahale süresi ortalama 2 dakikanın altında kalıyor.

Tünelde kullanılmaya başlanan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi sayesinde araçların hızlarının sabitlenmesini sağlanarak trafik akışı rahatlatılıyor, takip mesafeleri korunuyor ve kaza riski azaltılıyor. Yeni sistem sayesinde bir yılın sonunda yapılan ölçümlerde, trafik verimliliğinin yüzde 6 artış gösterdiği, uygulama alanında trafik kazası gerçekleşmediği, trafik sıkışıklığının yüzde 69 azaldığı görüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu 1.041 kamerayla kontrol ediliyor

İki önemli kenti birbirine bağlayan, 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğa sahip İstanbul-İzmir Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tek bir merkezden yönetiliyor.

Otoyol boyunca yer alan 1.041 kamera, 108 değişken mesaj işareti ve 47 değişken trafik işaretiyle tüm otoyolun tamamının kontrol ve yönetimi, Bursa'dan yapılıyor. Otoyol boyunca yer alan algılayıcılar ve kameralardan gelen yol ve hava durumu bilgileri kullanılarak, trafik güvenliğini tehdit eden risklerin en aza indirgenmesi amaçlanıyor.

Sistem, algılayıcılardan gelen verileri işleyerek trafik operatörlerinin yönetiminde ya da daha önce tanımlanmış senaryolar üzerinden otomatik olarak sürücüleri bilgilendiriyor, gerekli ekipmanı devreye sokarak duruma müdahale edilmesini sağlıyor. Otoyolda, Türkiye'de ilk defa 3 saniye içinde anlık HGS/OGS provizyonu alarak otomatik ücret tahsili yapabilen ücret toplama sistemi bulunuyor.

Osmangazi Köprüsü 429 adet sensörle sürekli takip altında

Osmangazi Köprüsü, toplam 104 adet kamerayla izlenerek kontrol ediliyor. Yapısal Sağlık İzleme Sistemi kapsamında Osmangazi Köprüsü ve Güney Yaklaşım Viyadüğü'nde bulunan toplam 429 adet sensörle yapının durumu sürekli takip edilerek raporlanıyor.

Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında, sistemde bulunan 6 adet meteoroloji istasyonuyla rüzgar hızı ve yönü takip edilirken, farklı konumlarda bulunan asfalt sıcaklığı ölçüm sensörleriyle de yapı üzerindeki ısı değişiklikleri izleniyor.

Trafik güvenliği kapsamında gerekli durumlarda yol yüzeyinde donmaya karşı müdahale edilmesi amacıyla trafik grubuna da bilgilendirme yapılıyor.

Otoyol ve köprüler için hayata geçirilen mobil uygulamalar üzerinden ihlalli geçiş sorgusu yapılabiliyor, bu geçişler kredi kartıyla ödenebiliyor.

Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor
Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor
Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor

Avrasya Tüneli, TEM Otoyolu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni otoyol ve köprülerde kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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