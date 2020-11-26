Son dakika! Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karar duruşması için geniş güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Son dakika! Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karar duruşması için geniş güvenlik önlemleri alındı
26.11.2020 11:15
Son dakika haberler: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 475 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 475 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, karar duruşması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kampüsün girişinde karar duruşması öncesinde arama noktalarının oluşturulduğu görülürken, alan ve etrafı drone ile havadan sürekli izlendi.
Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün çevresinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken, özel harekat ve yunus ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, bölgede devriye halinde gezdi.
Çevik kuvvet ekipleri de alanda hazır bekletildi.
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