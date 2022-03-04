Son dakika! Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

04.03.2022 00:57
Son dakika! Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar'ın Sipahali Mahallesi'nden aldığı işçileri santral sahasına götüren küçük servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi'nde viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan işçilerden 15'i yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Nükleer Güç, Gülnar, Mersin, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
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