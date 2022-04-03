Son Dakika | Akkuyu Nükleer A.Ş.'den trafik kazası açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Akkuyu Nükleer A.Ş.'den trafik kazası açıklaması

03.04.2022 11:17
Son Dakika | Akkuyu Nükleer A.Ş.'den trafik kazası açıklaması

Son dakika 3. sayfa haberi... Akkuyu Nükleer A.Ş., dün 18 kişinin yaralandığı servis aracı kazasının araştırılması için ilgili kurumlara gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlandığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., dün 18 kişinin yaralandığı servis aracı kazasının araştırılması için ilgili kurumlara gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlandığını bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, 2 Nisan Cumartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin- Antalya Karayolu ile Akkuyu NGS sahası bağlantı yolunun kesiştiği kavşakta Akkuyu NGS şantiyesinde çalışanları taşıyan servis aracının karıştığı bir trafik kazası meydana geldiği hatırlatıldı. İlk bilgilere göre kazada Akkuyu NGS inşaatında görevli taşeron firmada çalışan 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Silifke ve Mersin hastanelerine kaldırılan tüm yaralıların tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Firmanın kazanın araştırılması için ilgili kurumlara gerekli her türlü yardımı ve desteği sağladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu NGS projesinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Şirketimiz tarafından projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uyulması talep edilmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş. yapılacak tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatacaktır. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz." - MERSİN

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Antalya, Nükleer, Akkuyu, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Akkuyu Nükleer A.Ş.'den trafik kazası açıklaması - Son Dakika


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