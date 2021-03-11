Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı - Son Dakika

Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı

11.03.2021 15:43
Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolar düzeyindeki yatırım programını tamamladı.

AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolar düzeyindeki yatırım programını tamamladı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yeni disk üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatları entegrasyonun tamamlanmasıyla nisan ayı içerisinde üretime geçecek.

AKO Jant, yine AKO Grup bünyesinde yer alan lastik markası PETLAS ile ortak ihracat faaliyetlerine de başladı. PETLAS römork lastikleriyle setlenmiş¸ AKO Jant ürünlerinin, Sırbistan'daki bir zirai römork üreticisine ihracatı gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu, şirket bünyesinde gerçekleşen yatırımların, dünyada Kovid-19 salgın süreciyle belirsizleşen üretim ortamında bile kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Yatırımlarımız ve yenilikçi yaklaşımımızla, fabrikamızda yeni disk üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatlarına yönelik yatırımlarımızı tamamladık ve hızla üretime başlıyoruz. Tüm bu yatırımlara ek olarak üretim kapasitemizi ürün çeşitliliğiyle de artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AKO Grup içi sinerjisi ve müşterilere sağladıkları ürün çeşitliliğinin yanı sıra, elde ettikleri operasyonel avantajla ihracat faaliyetlerine de yeni bir ivme kazandırdıklarını kaydeden Abrekoğlu, şöyle devam etti:

"PETLAS tarafından üretilen lastikleri tesisimizde jantlara montajlayarak, müşterilerimiz için tedarik zincirinde bir halkayı daha bünyemize katmış olduk ve bu ürünün ihracatını, daha önce sadece jant ihraç ettiğimiz Sırbistan'a gerçekleştirdik. Araç ve ekipman üreticisi müşterilerimiz için büyük operasyonel avantaj sunan bu hizmeti, daha önce yurt içi traktör, treyler ve zirai ekipman üreticilerine sunduk ve yurt içi pazarda rekabet avantajı elde ettik. Yatırımlarımızın yanı sıra, sunduğumuz bu avantajla 2021 yılında ihracat kapasitemizi de ikiye katlamayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... AKO Jant üretimini ikiye katlayacak yatırımı tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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