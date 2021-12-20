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Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek - Son Dakika

Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek

20.12.2021 13:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından AKOM'un yaptığı uyarıyı aktararak İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati yayınladı. Ongun, "AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı tahmini paylaşıldı. Buna göre; pazartesi günü etkisini yitirecek olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olup çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı olacak.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir."

MURAT ONGUN DETAYLARI VERDİ

AKOM'un İstanbul için yaptığı uyarının detaylarını paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ise megakentte kar yağışının başlayacağı saati net olarak paylaştı. İstanbul'da kar yağışının bu gece 22.00'den itibaren etkisini göstereceğini belirten Ongun, soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı.

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde;

"AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız."

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek

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Son Dakika Güncel Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek - Son Dakika
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