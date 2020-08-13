Son dakika... Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son dakika... Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem haberi... Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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14.08.2020 06:12:37. #1.12#
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