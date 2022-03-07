Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

07.03.2022 18:46
Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haber... Çorum'da akrabalar arasında çıkan tartışmada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan tartışmada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyün'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amcası Ebubekir A. ile tartışan Doğukan A.(16), dayısı Mehmet Ali Ö.(30) ile birlikte amcasının evine gitti. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş etti. Açılan ateş sonucu dayı Mehmet Ali Ö., yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, amca Ebubekir A. ayaklarından, yeğen Doğukan A. ise kolundan yaralandı. İhbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Ali Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

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Doğukan, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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