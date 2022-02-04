Üye Girişi
Son dakika! Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika! Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında

04.02.2022 00:58
Son dakika! Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir ekmek fırınının kasasından para çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ekmek fırınının kasasından para çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Akrobatik hareketlerle kasaya uzanarak paraları alan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kapüşonlu bir kişi, çalışanın dalgınlığından faydalanarak tezgahın üzerinde kasaya uzandı. Kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli daha sonra fırından çıkarak kayıplara karıştı. Çalışan tarafından ihbar edilmesi üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement