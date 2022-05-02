Son dakika! Aksaray'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Aksaray'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

02.05.2022 23:11
Son dakika! Aksaray'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi... Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Aşağı Mahalle'deki müstakil evde ikamet eden 2 çocuk annesi Zeynep Koyun (26) ile eski eşi Bilal G. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Bilal G, yanında getirdiği bıçakla Koyun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Koyun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bilal G, kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Zeynep Koyun, Güzelyurt, Hisarcık, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aksaray'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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