Çocuklar karla oynamanın tadını çıkardı - Son Dakika

Kentte kar yağışının iki gün daha devam edeceği öğrenildi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek çıkardı.

Kent merkezi ve ilçelerin tamamına yakınında yağış devam ederken, yağış nedeniyle yeşil alan, park ve araçlar beyaza büründü.

Aksaray 'da, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı çocukları sevindirdi.

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