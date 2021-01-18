Çocuklar karla oynamanın tadını çıkardı - Son Dakika

Aksaray'da, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı çocukları sevindirdi.
Kent merkezi ve ilçelerin tamamına yakınında yağış devam ederken, yağış nedeniyle yeşil alan, park ve araçlar beyaza büründü.
Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek çıkardı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.
Kentte kar yağışının iki gün daha devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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