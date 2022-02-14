Üye Girişi
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı - Son Dakika

Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı

14.02.2022 15:46
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı

Son dakika haberleri... Aksaray'da 7 katlı apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden odu.

Aksaray'da 7 katlı apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden odu. Tüm binaya dağılan elektrik kablolarının alev alev yandığı ve apartman ile dairelerin dumanla kaplandığı yangında mahsur kalan 6 kişi balkonlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan 7 katlı Göktürk Apartmanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 7. kata kadar giden tüm elektrik kablolarını yaktı. Yanan kablolardan dolayı apartman ve daireler dumanla kaplandı. Apartmanda dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar yoğun dumandan apartmandan çıkamazken, itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan dairelerde mahsur kalan vatandaşlar merdivenli itfaiye aracı ile tahliye etti. İtfaiye tarafından 6. kattaki dairenin balkonundan tahliye edilen 2 genç aşağıda bekleyen anne ve halasına sarılarak gözyaşı döktü. Toplamda 6 kişinin tahliye edildiği apartmanın tüm elektrik tesisatı tamamen yanarak kül oldu. Yangın ve kurtarma anları dron ile görüntülenirken, apartman sakinleri yangının elektrik panosundan şase nedeniyle çıktığını söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı
Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aksaray, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement