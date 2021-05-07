Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli eski başpolis M.Y. (52) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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