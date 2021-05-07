Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı - Son Dakika

Aksaray 'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.

Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!