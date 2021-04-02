Son dakika! Aksaray'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aksaray'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

Yeni Sanayi Sitesi'nde Gencay Sönmez'e ait geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Depoda, yangın nedeniyle hasar oluştu.